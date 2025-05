Er bekam mit Mitte 90 noch Fanpost

Er bekomme noch als alter Mann Zuschauerpost, erzählte er in dem "Haschimitenfürst"-Interview von Andreas Fröhlich und Kai Schwind. "Was mir besonders gefallen hat: Einer hat wirklich geschrieben, dass dieser Grobi immer voller Chaos und voller Naivität war", zitierte Meves. "Und diese beiden Begriffe finde ich, sind sehr gut getroffen für diese Figur des Grobi, der ja auch immer ganz spontan reagiert. Auch wenn er diesen langweiligen, nörgeligen Gast bedienen muss: "Charlie, der will schon wieder was anderes." Es ist nicht gemacht, sondern es ist wirklich voller Vitalität."