"Die Zuschauer wollen uns leiden sehen"

"Sam, Sam - but different", sagt Moderator Jan Köppen angelehnt an den englischen Ausdruck "same, same - but different", der soviel heißen soll wie "gleich und doch anders". Genau dies könnte Sam nun tatsächlich drohen: die tägliche Dschungelprüfung. Auch für Folge vier wird er von den Zuschauern, die Prüfungsversagen und Kreischerei traditionell gnadenlos bestrafen, gewählt, wenn auch dieses Mal zusammen mit Alessia Herren (23).