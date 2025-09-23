Fernsehen: RTL schneidet Szene mit Laura Dahlmeier aus Fernsehshow

Stattdessen widmet RTL die Sendung der mit 31 Jahren gestorbenen Sportlerin. Vor Beginn der Show wird ein Vorspann mit ihrem Foto eingeblendet. "Die folgende Ausgabe von "Drei gegen Einen" wurde im Frühjahr 2025 aufgezeichnet", heißt es dort. "In der ersten Challenge traten unsere drei Prominenten im Biathlon gegen die zweifache Olympiasiegerin Laura Dahlmeier an, die am 28. Juli auf tragische Weise bei einer Bergtour ums Leben kam."