Fernsehen RTL bringt "Heidi" ins Fernsehen zurück

Weltweit erfolgreiches Kinderbuch

Die Schweizer Autorin Johanna Spyri veröffentlichte den ersten "Heidi"-Roman im Jahr 1880. In dem Buch wird Heidis Ankunft bei ihrem einsiedlerischen Großvater erzählt, auf dessen Alp sie in Zukunft leben soll. Auf "Heidis Lehr- und Wanderjahre" folgte 1881 die Fortsetzung "Heidi kann brauchen, was es gelernt hat".