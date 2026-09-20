Noch lange nicht Schluss

Ein Ende des Schaffens der TV-Richterin ist nicht absehbar. "Meine Zukunft im Fernsehen hängt grundsätzlich von zwei entscheidenden Faktoren ab", sagte sie. "Ich muss weiterhin gefragt sein und es muss mir Spaß machen. Wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, haben wir bei den Produktionen eine super Zeit miteinander", sagte Salesch.

Auch ihre tägliche Gerichtsshow sei keineswegs eingemottet. "Dass unsere tägliche Sendung angeblich nicht weitergeht, ist völliger Quatsch", sagte Salesch. Es gebe nur eine Pause. "Der wahre Grund dafür ist aber schlichtweg, dass RTL noch reichlich abgedrehte Folgen auf Halde liegen hat, die noch nicht gesendet wurden." Es gebe bereits Gespräche über eine neunte Staffel.