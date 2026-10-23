Fernsehen "Richter Alexander Hold" und seine neuen Fälle

"Diese Art, Geschichten zu erzählen, hat nichts an Aktualität verloren. Bei einem Krimi geht es nur um die Frage: Wer war's? Im Gerichtssaal arbeiten wir dagegen die Tat auf. Und hier kommt zur Frage nach der Wahrheit der noch wichtigere Aspekt: die Frage nach der Gerechtigkeit", sagt Hold. "Es geht also nicht nur darum, mitzuraten, sondern auch sein eigenes Wertesystem abzugleichen. Dieses Justieren des Wertesystems ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt."

"Kein Bildungsfernsehen"

Zwar sei seine Show ganz klar eine Unterhaltungssendung - aber: "Mir war sofort klar, welche einmalige Möglichkeit das ist, dieses schwierige Streben nach Gerechtigkeit und die Abwägungen in der Entscheidungsfindung transparent zu machen. So gesehen ist es kein Bildungsfernsehen, aber Fernsehen, das das Verständnis für unseren Rechtsstaat schärft."

Trotzdem habe sich seit der Hochzeit der deutschen Gerichtsshows, die auch Pionierin Barbara Salesch inzwischen mit neuen Folgen bei RTL wieder aufleben lässt, einiges geändert, sagt Hold: "Der Hauptunterschied ist wahrscheinlich, dass früher jemand schon auch leichtfertig irgendeinen Witz gemacht hat, bei dem uns jetzt auffällt: Ups, das würde man heute nicht mehr sagen."

"Krachlederne Fälle" mit "klischeehaften Typen"

Ein Beispiel dafür könnte auch "Der Trucker und das Pornoheft" sein, erstmals ausgestrahlt im Jahr 2013. "LKW-Fahrer Lutz Reichert ist oft wochenlang einsam auf den Straßen Europas unterwegs. Und wenn er dann von seinen Touren zurückkehrt, erwartet ihn eine zänkische und abweisende Ehefrau", heißt es darin. "Das Liebesleben des frustrierten Brummi-Fahrers liegt komplett brach. Deshalb versucht der 45-Jährige bei seinen Fahrpausen auf Raststätte, Frauen zu Erotikabenteuern zu überreden. Auch dort bleibt aber der Erfolg aus." Als er dann mit 80 Kilometern pro Stunde ungebremst in ein Stauende fährt, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er ein Pornoheft ansah und während der Fahrt dazu masturbierte.

"Wir haben früher teilweise schon krachlederne Fälle gemacht mit klischeehaften Typen", sagt Hold. "Da gibt es in unserer Gesellschaft inzwischen schon mehr Sensibilität."

Ob er sich vorstellen kann, weitere 50 Folgen zu drehen, lässt er offen. "Ich hab jetzt diesen Sommer kaum Urlaub gemacht", sagt der 64-Jährige. "Ob mir das meine Familie nochmal so durchgehen lässt, müsste ich aber erst mal mit dem Familienrat klären."