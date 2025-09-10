Fernsehen: Raab will nächsten Dienstag und Mittwoch auf Sendung gehen

Raab verkündete in einer am Mittwochabend veröffentlichten Instagram-Story: "So, der Dienstag wäre ja schonmal gerettet. Kommen wir also zum Mittwoch." Daraufhin stellte er mit Blick auf das Programm irritiert fest: "Da sehe ich ja schon wieder eine Folge "Sommerhaus der Stars"" und fragte: "Was lieben die Leute noch mehr? Genau! Meine Show kommt jetzt zwei Mal in der Woche."