Es war doch kein Aprilscherz

In Medien und sozialen Netzwerken hatten viele Menschen noch gerätselt, ob die Mitteilung am Dienstag ein Aprilscherz sei. War es aber nicht: Klaas (41) wird in seinem neuen Format "Experte für alles – Das Verbrauchermagazin" ab dem 22. April immer dienstags um 21.25 Uhr auf ProSieben und bei Joyn auftreten.