Das Opfer in dem neuen Krimi heißt Florian Watzek (Stephan Luca), der "Megastar des deutschen Thrillers" - der Name ist eine unverkennbare Anlehnung an Sebastian Fitzek. Hauptverdächtige gibt es einige, unter anderem die anderen erfolgreichen Krimiautoren, die sich an Bord befinden. "Miss Merkel" ist gefragt.