Fernsehen: Max Kruse hält sich für einen guten Lügner

Als er für die Sendung angefragt worden sei, habe er sofort gedacht, dass er mitmachen wolle, sagte Kruse der Deutschen Presse-Agentur. Die Show sei "genau" sein Ding. "Lügen ist, glaube ich, gefragt. Das kann ich ganz gut", erklärte er. Er glaube zudem nicht, dass andere ihm seine Lügen ansehen könnten. Er wisse, dass das eigentlich keine gute Eigenschaft sei. "Aber Manipulieren ist eigentlich auch was, was ganz gut drin ist - meistens", sagte Kruse. "Leider."