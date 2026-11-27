"Wenn man in dem Alter sich nicht ganz so hundertprozentig fühlt, dann sollte man auf den Rat der Ärzte hören. Deswegen hat sie gesagt: Ich will mich da nicht überanstrengen." Marjan, die als "Mutter Beimer" in der ehemaligen ARD-Serie "Lindenstraße" berühmt wurde, habe zuletzt "viel gemacht". Die "Bild"-Zeitung hatte über die Absage berichtet.