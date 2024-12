Fernsehen: Marcus Mittermeier kommen gute Ideen beim Joggen

München - Der Schauspieler Marcus Mittermeier (55) lässt gute Einfälle gern über Nacht reifen. "Oft kommen Ideen beim Joggen, aus der Zerstreuung heraus", sagte Mittermeier in einem Interview für den ZDF-Samstagskrimi "München Mord - Die indische Methode" (14.12.). "Ich bin ein Abendjogger und nutze meistens die zwei Stunden zwischen fünf und sieben." Beim Joggen habe er ein Diktiergerät dabei und spreche was drauf, wenn ihm Gedanken kommen. "Dann geht es nach Hause unter die Dusche und dann an den Computer. Aber da hinterlege ich nur Notizen. In Form gebracht wird das Ganze am nächsten Morgen nach dem Frühstück so ab neun", sagte Mittermeier.