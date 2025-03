Mafia zwischen Klischee und Wirklichkeit

Ganz an den Haaren herbeigezogen ist der Plot nicht. Darauf verweist auch Darsteller Bernhard Conrad (43, "Kahlschlag", "Die Toten von Marnow 2"): "Ich glaube nicht, dass wir mit der Darstellung platt in Klischees getappt sind, die Mafia ist einfach ein Thema in Thüringen, so weit ich weiß."