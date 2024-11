Fernsehen Luise Bähr: Die "Bergretter" haben mich mutiger gemacht

Das Drehteam arbeite seit Jahren Hand in Hand mit echten österreichischen Bergrettern, erläuterte Bähr. Die Dreharbeiten seien ohne diese echten Profis undenkbar. "Wir verstehen uns als ein großes Team und in der Zwischenzeit sind echte Freundschaften entstanden. Aber wenn wir in der Serie hektisch zur Rettung eilen, dann nur, um Dramatik und Spannung zu erzeugen. Die echten Bergretter sind die Ruhe in Person, egal was passiert, sagte die 45-Jährige. Das sei auch neben den Kletter-Fertigkeiten, das Wichtigste, was sie von ihnen gelernt habe: "Egal in welcher Situation, Ruhe und einen kühlen Kopf zu bewahren. Gerade wenn es mal hektisch oder brenzlig wird, ist es wichtig, tief durchzuatmen, bei sich zu bleiben und aus der Ruhe heraus zu handeln. Hilft in fast allen Situationen des Lebens."