Storz spielt in dem Film "Die Kinderschwindlerin" am 7. August um 20.15 Uhr im ZDF eine Frau, die keine Kinder mag, aber eine Traumwohnung ergattern will, die nur an Mieter mit Kindern abzugeben ist. Daraufhin leiht sie sich für ein paar Stunden die Kinder ihrer Schwester aus. Für ein Eis und eine Schulentschuldigung als Gegenleistung spielen die Halbwüchsigen bei der Wohnungsübergabe mit. Doch damit ist das Schauspiel nicht beendet.