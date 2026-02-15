Fernsehen Kommissare bei "Tatort"-Dreh plötzlich selbst verdächtig

Wenn Mächtige durchs Bild laufen

Doch das Problem ließ sich schnell klären, waren die beiden Schauspieler doch hochoffiziell für den Bayerischen Rundfunk (BR) im Einsatz, um während des Treffens von Mächtigen aus aller Welt eine neue Folge für die ARD-Krimireihe zu drehen. "Eine solch gigantische Kulisse mit so viel internationaler Prominenz wäre für einen "Tatort" unter normalen Umständen unvorstellbar", waren sich Hofer und Ljubek einig. Der Dreh sei aber auch sehr unberechenbar gewesen. "Man weiß nie, was als Nächstes passiert oder welche Politikerin, welcher Politiker gerade vorbeiläuft und sich ins Bild "schummelt"".