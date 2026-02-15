Fernsehen Kommissare bei "Tatort"-Dreh plötzlich selbst verdächtig

München - Der "Tatort"-Dreh auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Nobelhotel Bayerischer Hof war für die TV-Kommissare Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek eine besondere Herausforderung. "Plötzlich wurden wir von den Kommissaren zu den Verdächtigen", berichteten die Schauspieler, die in der Krimi-Reihe als Kalli Hammermann (Hofer) und Nikola Buvak (Ljubek) ermitteln, der Deutschen Presse-Agentur. "Bei einer spontanen Sicherheitskontrolle waren wir kurz davor, abgeführt zu werden, weil ein Herr Buvak und ein Herr Hammermann natürlich nicht als Teilnehmer der Sicherheitskonferenz akkreditiert waren."