Mainz/Los Angeles - Ende der Gerüchteküche um das Comeback von "Wetten, dass..?": Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz bringen den ZDF-Klassiker nach eigenen Worten zurück auf die Bildschirme. "Wir werden "Wetten, dass..?" zurückbringen" sagte Tom im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Es geht dabei allerdings nur um eine Ausgabe des Fernseh-Dauerbrenners, die Ende des Jahres ausgestrahlt werden soll, wie die 36 Jahre alten Brüder deutlich machten. Sie bezeichneten die ihnen angetragene Aufgabe als Traum und Riesenehre, zu der man nicht nein sagen könne. Eine Bestätigung des ZDF gab es zunächst nicht.