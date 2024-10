"1.000 Ausgaben – und keine war wie die andere", sagte Maybrit Illner zu der runden Zahl. "Wenn es ein Erfolgsrezept gibt, dann sind es Aktualität und Relevanz: Immer dran bleiben an den Ereignissen, an den besten Gesprächsgästen, den entscheidenden Fragen – das ist jede Woche unser Ziel in einer immer unsicherer werdenden Welt."