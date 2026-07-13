Fernsehen Jauch wird 70 - und meidet Rummel um sich

Aber auch für die Hilfsorganisation "Arche" für Kinder und Familien engagiert er sich. Jauchs historische Villa Kellermann am Seeufer in Potsdam beherbergte bis 2024 ein Spitzenrestaurant, das zuerst Tim Raue mit eröffnet hatte.

Im Juni erhielt der Fernsehmann den Verdienstorden des Landes Brandenburg.

Fernsehpreise und Oldtimer in der Garage

Dabei verriet er, dass seine Fernsehpreise kaum im Regal, sondern eher im Keller oder in der Garage landen. Dort könnten aber einige besondere Schätze stehen, denn Jauchs Leidenschaft sind Oldtimer. Ein Opel Olympia Rekord Caravan von 1954 ist aber vor allem auf seinem Weingut in Kanzem an der Saar in Rheinland-Pfalz unterwegs.

Jauch sieht sich als ewiger "Winzer-Azubi"

Dort packt Jauch bei allem an, was gerade anfällt: vom Telefondienst im Büro über Reinigungsarbeiten bis zum Weinausschenken an Kunden. Als Winzer sehe er sich aber nach all den Jahren nicht, sagt er. "Im Grunde bin ich ein ewiger Winzer-Azubi."

Jauch hatte den renommierten Riesling-Betrieb 2010 übernommen, weil er nach gut 200 Jahren aus der Familie heraus verkauft zu werden drohte. Seine Großmutter Elsa von Othegraven war die Schwester von Maximilian von Othegraven, der einst das Gut führte. Als neuer Chef hat Jauch das Weingut vergrößert - und zwar um fünf Hektar auf 15 Hektar.

"Völlig neue Welt erschlossen"

"Im Schnitt sind wir so eine Woche im Monat da", sagt er über sich und seine Frau Thea. Mit dem Weingut habe sich für Jauch "eine völlig neue Welt" erschlossen.

Wie der Umgang in der Winzer-Welt im Vergleich zum Fernsehgeschäft ist? "Das ist natürlich hier alles ein bisschen handfester und eben in erster Linie von der Natur geprägt."

Ans Aufhören denke er noch lange nicht. Sein Leben als Weingutsbesitzer und Fernsehmoderator mache ihm Spaß, hat er im Juni 2025 betont.

Auch wenn Jauch als kleiner Junge schon oft bei seinem Großonkel auf dem Weingut war und er die Region als idyllisch und romantisch beschreibt und auch wenn er der Arbeit wegen oft in Köln ist ("Wer wird Millionär?" wird in Hürth aufgezeichnet): Erstes Zuhause bleibt weiter Potsdam.