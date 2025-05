Politische Spannungen und Boykottaufrufe gegen Israel gingen nicht spurlos an ihr vorbei: "Da gab es wirklich einige schwierige Momente, die sich unangenehm und beunruhigend anfühlten", so Raphael. Doch sie habe ein starkes Team und die Mission, "die beste Leistung zu bringen und mein Land würdig zu vertreten". Für die Unterstützung, die sie unter anderem auch aus Deutschland erhalten, sei sie sehr dankbar. "All das ist nie selbstverständlich."