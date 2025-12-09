Fernsehen Hunziker steigt nach Gottschalk-Abschied bei RTL-Show ein

Köln/Hürth - Nach dem Abschied von Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger von der Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert" hat RTL prominente Nachfolger für die nächste Ausgabe gefunden. An die Stelle des Show-Trios werden am Samstag (13. Dezember, 20.15 Uhr) Moderatorin Michelle Hunziker, das Magier-Duo Ehrlich Brothers sowie Jana Ina und Giovanni Zarrella treten. Dass die Zarrellas dabei sein würden, war bereits bekannt - Hunziker und die Ehrlich Brothers sind eine Überraschung. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.