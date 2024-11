Die Assimilation des "Rosenheim-Cops" wird daher im neuen Winterspecial "Totholz" auch ausgeschlachtet: Hansen wird quasi einmal durchs gesamte Revier geschickt, so dass alle einen Kommentar zum neuen Look abgeben können. Und von seinem Teampartner bekommt er noch einen fachkundigen Rat fürs Eintragen: "Ein Janker muss reifen wie sein Besitzer." Das ZDF zeigt die Episode in Spielfilmlänge am Mittwoch (20.15 Uhr).