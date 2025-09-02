Fernsehen: Hallervorden zieht auch 2025 beim TV-Publikum

In der Tat bekommen Fans Einblick in Künstlergarderobe, sein Berliner Zuhause und seine Privatinsel in der Bretagne. Seine Frau und viele Weggefährten kommen zu Wort. Seine Kinder Nathalie Hallervorden, die gemeinsame Tochter mit Rotraud Schindler, und sein jüngerer Sohn Johannes berichten über Hallervorden als Vater, "dessen Werte und Überzeugungen nicht immer mit denen ihrer eigenen Generation kompatibel sind", wie es die ARD formuliert.