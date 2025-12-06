Köln - Der beliebte Fernsehstar Thomas Gottschalk verabschiedet sich an diesem Nikolaustag (20.15 Uhr) vom Format der Samstagabendshow. Ein letztes Mal ist er in der RTL-Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu sehen. Der 75 Jahre alte Gottschalk will vollständig Abschied von der Samstagabendunterhaltung nehmen. Seine Co-Stars Günther Jauch und Barbara Schöneberger ziehen sich zugleich nach sieben Jahren aus der Spielshow des Privatsenders zurück. Der Auftritt wird überschattet von Gottschalks schwerer Krebserkrankung. Der frühere Gastgeber der Kultsendung "Wetten, dass..?" hat sie vor einigen Tagen öffentlich gemacht.