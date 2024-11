In der Show gibt es immer wieder neue Spielleiter, die darauf achten sollen, dass es zwischen Raab und seinen Kandidaten, gegen die er in Duellen antritt, fair zugeht und alle die Regeln verstanden haben. Unter anderem schlüpften schon Raabs Kompagnon Elton, Promi-Expertin Frauke Ludowig und Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen in die Rolle. Nun übernimmt Gottschalk den Staffelstab. Die Folge soll von Mittwochabend an auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar sein.