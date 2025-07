Fernsehen Für Lars Steinhöfel hat Fußball etwas "toxisch Männliches"

Der Schauspieler sieht in dem Sport zudem auch ein strukturelles Problem. "Fußball hat auch etwas sehr toxisch Männliches, finde ich. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Frauenfußball noch nicht so eine Anerkennung bekommt wie der Männerfußball", sagte Steinhöfel. Männer wollten das einfach nicht. "Sie wollen auch nicht, dass die Frauen mehr vom Kuchen, also dem Geld, abbekommen", sagte der Darsteller. Er finde das ungerecht. "Deswegen unterstütze ich – auch wenn mich Fußball an sich nicht so doll interessiert – tendenziell Frauenfußball."