Fernsehen Frankfurter "Tatort"-Team will sympathisch daherkommen

Darsteller durften Rollennamen selbst wählen

Ihre Rollennamen konnten sich die beiden übrigens selbst aussuchen. "Ich bin selbst Iranerin und Azadi heißt Freiheit", sagt Foroutan "Wir alle wissen, was in den letzten zwei Jahren in Iran für eine Bewegung stattgefunden hat: "Jin, Jiyan, Azadi" - "Frau, Leben, Freiheit"", erläutert sie. "Das war für mich so ein kleiner, subversiver Akt, das mit in die Figur reinzubringen." Er liebe seinen Figuren-Namen sehr, sagt Hasanovic. Jedes Mal, wenn er diesen am Set höre, denke er, er müsse doch mit seiner Mutter reden, "warum sie mich nicht Hamza genannt hat". Der Migrationshintergrund der beiden Kommissare spiele eine Rolle, "aber nicht die Hauptrolle", betont Foroutan.