"Wir werden das jetzt für die nächsten Jahre machen"

Das Tolle an so einem Format sei, dass es nicht nur einen einzigen Film gebe. "Wir werden das jetzt für die nächsten Jahre machen und uns immer wieder zusammensetzen und überlegen, was können Maryam und Hamza noch zusammen erleben, wie können die sich weiterentwickeln?", sagt Foroutan. "Die Figuren dürfen mit jedem "Tatort" ein bisschen mehr von sich zeigen, aber das steht immer in unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Fall."

Im Herbst 2025 übernahm das Duo am Main, bestehend aus der iranischstämmigen Kommissarin Maryam Azadi sowie dem in Bosnien geborenen Ermittler Hamza Kulina. Zuvor hatten sich die Vorgänger Janneke und Brix, gespielt von Margarita Broich und Wolfram Koch, nach fast zehn Jahren verabschiedet.

Der "Tatort" habe eine jahrzehntelange Tradition, sagt die Schauspielerin. "Ich habe früher seltener eingeschaltet, jetzt aber regelmäßiger. Es gefällt mir, dass sich Menschen in Kneipen oder Zuhause treffen, gemeinsam den "Tatort" schauen und das so zelebrieren, es ist ein schönes Gefühl, Teil eines Formats zu sein, das Menschen zusammenbringt und ein gemeinschaftliches Erlebnis schafft, fast wie Kino."