Fernsehen Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"

Gründe für den Abschied

"Zuletzt habe ich aber eine Form von Müdigkeit gespürt, die meiner Vorstellung, so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird", begründete der Kommentator seine Entscheidung. "Irgendwann ist es einfach Zeit, neue Reize zu setzen. Das werde ich machen." Die Sendung werde weiterleben und er wünsche der gesamten Crew "mindestens" zehn weitere Staffeln. Keine TV-Produktion, an der er beteiligt gewesen sei, sei von allen Beteiligten "mit so viel Hingabe und Liebe gemacht worden." Das werde sicher so bleiben.