Für die Zuschauerinnen und Zuschauer verändere sich dadurch im Endeffekt nichts. Die 20. Staffel der Show mit Moderatorin und Model-Scout Heidi Klum werde wie geplant am 13. Februar auf ProSieben anlaufen. Ein großer Teil jeder "Germany's Next Topmodel"-Staffel wird traditionell in Kalifornien aufgezeichnet. Klum (51) lebt hauptsächlich in Los Angeles.