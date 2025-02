Köln - "Prince Charming"-Star Kim Tränka erfüllt sich einen alten Lebenstraum und arbeitet jetzt als Schauspieler. Am 19. Februar übernimmt der Reality-Star eine Gast-Rolle in der RTL-Daily-Soap "Alles was zählt". Tränka soll als Modeberater Sven, der im "Prunkwerk" arbeitet, Glamour verbreiten.