Fernsehen: Esther Schweins verlässt Lets Dance - Rippen gebrochen

Köln - Esther Schweins muss das Tanzparkett von "Let's Dance" vorzeitig verlassen. Laut "RTL.de" sind zwei gebrochene Rippen der Grund für das Tanz-Aus der Schauspielerin nach fünf Runden. Zusammen mit Tanzprofi Massimo Sinató habe sie Jury und Zuschauer in der vergangenen Show begeistert - obwohl sie schon seit einigen Wochen mit verletzten Rippen tanze. Die 19. Staffel der Tanzshow hatte am 27. Februar auf RTL begonnen.