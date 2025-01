Köln - Entertainer Stefan Raab, Moderator Elton und die aus Thüringen stammende Sängerin Yvonne Catterfeld bilden die Hauptjury für den ESC-Vorentscheid in Deutschland. "Gemeinsam mit wechselnden Gastjuroren wird das Trio in drei Shows die besten Musik-Acts auswählen, die sich in verschiedenen Gesangsrunden beweisen müssen", teilte der Privatsender RTL mit. Bislang war nur bekannt gewesen, dass Raab Teil der Jury ist.