Flucht aufs Land - und der Horror wird größer

Hat der bipolare James (Paapa Essiedu) die wiederholten Drohungen mit Suizid wahr gemacht? Oder war es ein Unfall, als er in ihre Wohnung einsteigen wollte? Das Bild, wie er am Balkonfenster vorbeifliegt und in ihre Augen zu blicken scheint, verlässt sie in Tagträumen nicht.