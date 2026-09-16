Fernsehen Ehrlich Brothers drehen für "Unter uns"

Hugh Jackman kann aufatmen

Dass sich aus dem Gastauftritt nun eine große Schauspielkarriere entwickelt, ist allerdings nicht zu erwarten. Zumindest haben die beiden Brüder keine entsprechenden Ambitionen. "Wir wollen den "Tatort"-Schauspielern und den Darstellern bei "Unter uns" oder "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nicht ihre Plätze wegnehmen", sagte Chris Ehrlich. "Wir haben auf Tour 150 Leute, die von unseren Live-Shows leben, und bei uns in Bünde arbeiten 50 Festangestellte, die jeden Tag von uns gefordert werden wollen", sagte er. "Wir können es uns nicht erlauben, einfach ein, zwei Monate weg zu sein und in einem Film Hugh Jackman zu ersetzen."