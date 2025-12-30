Fernsehen "Echt cool" - Ylvi Unertl über ihre Rolle im "Bergdoktor"

Mit ihren Freunden oder Klassenkameraden unterhält sie sich auch manchmal über die Serie und die Dreharbeiten. "Ich will aber nicht angeben und spreche das nicht ständig an." Vielmehr freut sich die Schülerin, dass ihre Freunde und Lehrer so entspannt damit umgingen. Wenn sie während der Schulzeit wegen der Dreharbeiten für einzelne Tage vom Unterricht befreit wird, muss sie den verpassten Lernstoff nachholen. "Meine Noten müssen natürlich passen. Die Dreharbeiten sind keine Entschuldigung."

Insgesamt empfindet die Schülerin es als wertvoll, beim "Bergdoktor" mitspielen zu dürfen: "Es ist schon echt cool, dass ich da mitmachen kann, und dass ich die Chance habe, mit dem Team zu üben und diese Erfahrungen zu sammeln." Und weil ihr die Dreharbeiten so viel Spaß machen, kann sich Ylvi vorstellen, später einmal hauptberuflich Schauspielerin zu werden.