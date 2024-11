Was Lombardi "ein bisschen enttäuscht" hat

Mit Blick auf die kommende Staffel hatte die "Bild"-Zeitung kürzlich über Veränderungen in der DSDS-Jury geschrieben - RTL hatte dazu keine Stellungnahme abgegeben. Lombardi äußerte sich in dem Instagram-Post etwas kryptisch zu den angeblichen Umständen rund um seinen Abschied: Was ihn "ein bisschen enttäuscht" habe, sei die Art und Weise gewesen, wie man in dem Moment mit ihm umgegangen sei. Aber auch das nehme er seiner "Familie" niemals übel.