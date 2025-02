Neuer Negativrekord

Es war der fünfte Abbruch einer Prüfung in der laufenden Staffel. Drei davon gehen auf das Konto von Reality-Star Sam Dylan (33), der dreimal in Folge scheiterte. "Damit ist dieser Jahrgang offiziell der erfolgloseste ever. Noch nie wurden so viele Prüfungen abgebrochen und wir haben noch fünf Stück vor uns", sagte Jan Köppen. Sonja Zietlow nannte es die "schlechteste Mannschaftsleistung in über zwanzig Jahren".