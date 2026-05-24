"Alles steht Kopf 2" (Sat.1)

Sat.1 zeigt den Film (Originaltitel: "Inside Out 2") am Pfingstsonntag (24.5.) zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr. Es ist die Fortsetzung des oscarprämierten Pixar-Hits "Alles steht Kopf" von 2015. Und darum geht es diesmal: Das Mädchen Riley ist inzwischen mitten in der Pubertät und im Kontrollzentrum ihres Kopfes herrscht entsprechend Chaos. Freude, Kummer, Wut und Ekel dachten, sie hätten alles im Griff, doch dann tauchen neue Gefühle auf – Zweifel, Neid, Peinlichkeit und Langeweile. Na so was!