Fernsehen Dienstantritt für neuen Münchner "Tatort"-Kommissar

München - Der neue Münchner "Tatort"-Kommissar hat seinen Dienst angetreten. Seit dieser Woche dreht der Schauspieler Carlo Ljubek seine erste Episode als Ermittler in der Kult-Krimi-Reihe, wie der Bayerische Rundfunk (BR) mitteilte. Der erste Fall für Ljubek in seiner neuen Rolle als SEK-Schichtleiter Nikola Buvak trägt demnach den Arbeitstitel "Zwischenwelten". Er ermittelt dabei zusammen mit dem früheren Assistenten Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer), der vor einer möglichen Beförderung zum Leiter der Mordkommission steht.