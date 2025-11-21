Fernsehen "Die Passion" kommt auch 2026 nicht zurück ins RTL-Programm

Köln - Das österliche Musik-Live-Event "Die Passion" von RTL wird auch im Jahr 2026 nicht ins Programm zurückkehren. "Aktuell gibt es keine konkreten Pläne für eine nächste Ausgabe von "Die Passion"", sagte ein RTL-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Im kommenden Jahr ist keine Ausgabe von "Die Passion" geplant." Es sei immer klar gewesen, dass ein derart aufwendiges Live-Musik-Event nicht regelmäßig stattfinden müsse, sagte er. Er ergänzte: "Es ist nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft nochmal ins Programm zurückkehrt."