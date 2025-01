Playboy und andere Plaudereien

An Tag sieben lernten sich die Camper dann näher kennen. Reality-Star Yeliz Koç erzählte in größerer Runde, dass sie sich für den "Playboy" ausgezogen habe. Die 31-Jährige ist in der Staffel nicht der einzige "Playboy"-Star, der um die Dschungel-Krone kämpft. Auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack sowie Mitcamperin Nina Bott waren in dem Magazin zu sehen, letztere schon drei Mal.