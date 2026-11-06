Damit aus einer Idee ein echtes Produkt wird, darum kümmern sich nun Dümmel und sein Team in der neuen Show. Dümmel sagt, er gehe da finanziell selbst ins Risiko. Unter anderem müsse investiert werden, um zu klären, ob eine theoretische Idee rechtlich und technisch überhaupt umsetzbar ist. "Wir bauen teilweise aus den ersten Konzepten provisorische Konstrukte, die noch nicht einmal echte Prototypen sind, nur um damit im Labor wichtige Testergebnisse zu erzielen." Am Ende soll der Gewinn nach Abzug aller Kosten 50:50 geteilt werden.

Promis? Nein danke!

Das Besondere zudem: Was sonntags im Fernsehen als große Geschäftsidee gefeiert wird, soll montags bereits im Einkaufswagen landen. Dafür sorgt der Konzern Lidl, der an der Kür der Gewinnerprodukte beteiligt ist. Sie sollen schon einen Tag nach der Ausstrahlung in den mehr als 3000 deutschen Lidl-Filialen erhältlich sein.

Neben Dümmel und Lidl entscheiden Leute aus Dümmels Firma über die besten Ideen. Zeitweise gab es zwar die Idee, ihm einfach zwei Promis an die Seite zu stellen. Das habe er aber strikt abgelehnt, sagt Dümmel: "Ich halte nämlich nichts davon, wenn in einer Jury Leute sitzen, die bei den Produkten eigentlich gar nichts zu entscheiden haben, während ich am Ende das gesamte finanzielle Risiko trage."

Ob die Kandidaten die Millionenidee hatten, muss sich dann zeigen. Dass Sat.1 hofft, in Ralf Dümmel selbst eine gefunden zu haben glaubt, ist allerdings anzunehmen.