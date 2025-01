In der Jubiläumsfolge am 30. Januar (18.50 Uhr im Ersten) wird es entsprechend dramatisch zugehen. Thematisch soll es nämlich um das tödliche Marburg-Virus gehen. Es führt dazu, dass die Top-Ärzte des fiktiven Johannes-Thal-Klinikums in Erfurt in Quarantäne müssen, weil eine Patientin damit infiziert sein soll. Die Assistenzärzte werden dadurch auf die Probe gestellt.