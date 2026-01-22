Nacktmodell Micaela Schäfer, die 2012 im Dschungelcamp hauste, hält das Ensemble allerdings für vielversprechend. Sie finde den Cast "super", sagt sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Es sei wieder eine Mischung aus "Nachwuchs-Reality-Sternchen" und "gestandenen Größen" à la Hardy Krüger jr. – und so ein Aufeinandertreffen sei immer spannend. Vor allem von Seiten der Vertreter aus den klassischen Prominenz-Berufen. "Weil oft denken die im normalen Leben, sie sind etwas Besseres. Weil: Sie sind ja Schauspieler", sagt Schäfer. "Da müssen sie halt mit denen auch mal reden."

Reality-Veteran Jürgen Milski ("Big Brother"), der 2016 im Dschungelcamp war, lässt auch keine Kritik an der vermeintlichen Konturlosigkeit mancher Kandidaten gelten. "Das haben wir ja jedes Jahr, dass immer wieder angesprochen wird: "Hey, da sind ja Protagonisten, die kenne ich ja gar nicht!" Und genau diese Protagonisten sind immer zum Teil Alleinunterhalter für die Sendung geworden", sagt er der dpa. Sein Rat sei, da lieber mal die "Füße stillzuhalten". "Es kommt sowieso alles anders, wie man denkt bei diesem Format."