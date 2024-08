Als sein Meisterstück gilt die britische Krimiserie "Die 2" (1970/71) mit Tony Curtis als US-Playboy Danny Wilde und Roger Moore als steifer britischer Adeliger. Sie verdankt ihre Beliebtheit in Deutschland nach Überzeugung vieler Branchenkenner allein der völligen Neu-Betextung durch Brandt. Ein Beispiel: Aus dem schlichten Dank "Thanks, Sir Louis, for using the plane." wurde "Und bringt mir das Vögelchen gesund ins Nest zurück!" Ein anderer Klassiker: "Du musst jetzt etwas schneller sprechen, Lordchen, sonst bist du nicht mehr synchron!"