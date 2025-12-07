Am Samstag hatte Thomas Gottschalk sich wegen einer Krebserkrankung aus der TV-Unterhaltung zurückgezogen und war zum letzten Mal in "Denn sie wissen nicht, was passiert" aufgetreten. Seine Mit-Gastgeber Günther Jauch und Barbara Schöneberger hatten das zum Anlass genommen, sich als Teil der Show ebenfalls zu verabschieden. Zarrella war ebenso wie Jörg Pilawa und Gottschalks langjähriger Freund, der Komiker Mike Krüger, am Samstag zu Gast. Am Ende der Show hatte er seine Rückkehr bereits angekündigt.