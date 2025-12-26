Fernsehen "Das Verlangen" – Theatralischer "Tatort" aus München

98. ausgestrahlter Fall – bleiben noch 99 und 100

Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks ist "Das Verlangen" eigentlich offiziell der 97. Fall für das Team. Er wird aber als 98. ausgestrahlt, weil die Episode "Zugzwang" (wurde bereits im April gezeigt) und "Das Verlangen" die Reihenfolge ihrer Ausstrahlung getauscht haben. Die Fälle 99 und 100 sind 2026 zu sehen, abgedreht sind sie bereits. Die Schauspieler Nemec und Wachtveitl befinden sich also schon im Fernsehermittler-Ruhestand.