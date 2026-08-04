Fernsehen Das kann man über die neue Staffel "Die Verräter" verraten

Köln - Als hätte die Welt nicht schon genug Probleme, gewinnt im Fernsehen auch noch ständig das Böse. Zu diesem bitteren Urteil kann man zumindest kommen, wenn man ausgiebig "Die Verräter" auf RTL schaut. Drei Staffeln lang triumphierten in der Show die namensgebenden "Verräter", sinistre Taktierer, die ihre Kontrahenten nach und nach aus dem Spiel räumen. Nun probieren sich Promis wie Hardy Krüger, Gabriel Kelly und Cathy Hummels daran, dem Guten endlich zum Sieg zu verhelfen - die vierte Staffel startet.