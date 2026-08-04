Fernsehen Das kann man über die neue Staffel "Die Verräter" verraten

Amado spielt ihre Rolle jedenfalls mit verblüffender Leichtigkeit. Während der äußerst selbstbewusste Kruse ("Ich kenne meine Qualitäten und meine Qualitäten sind das Schachspielen") allen zeigen will, wie gut er das Spiel beherrscht, macht die 72-Jährige etwas viel Gefährlicheres: Sie fällt überhaupt nicht auf. Schlau mimt sie eine Art gemütliche Tante, die belustigt und mit großen Augen das Treiben verfolgt, um dann aber schnell auch wieder zur eiskalten Analytikerin zu werden. Als die Verräter darüber diskutieren, ob Urs Meier um die Ecke zu bringen sei, lehnt sie das zum Beispiel im überzeugenden Ton einer Geheimdienstchefin ab: "Den hab' ich im Griff."