Fernsehen "Das kalte Herz" - DDR-Märchenklassiker wird 75

Berlin - Seit Jahrzehnten ist dieser Defa-Film von 1950 einer der beliebtesten Märchenklassiker rund um Weihnachten: Mit seiner Adaption von Wilhelm Hauffs "Das kalte Herz" lockt der Münchner Regisseur Paul Verhoeven in der DDR fast zehn Millionen Menschen in die Kinos. Und auch heute noch vergeht keine Adventszeit, ohne dass die Geschichte vom armen Peter und dessen Traum vom schnellen Reichtum mehrmals im Fernsehen zu sehen ist. An diesem Montag (8. Dezember) vor 75 Jahren feierte der Film in zwei Ost-Berliner Kinos Premiere.